Спишите текст,вставляя пропущенные буквы и выбирая из скобок нужное причастие.В причастиях выделите суффиксы и определите вид причастия.Подчеркните причастные обороты как члены предложения и там,где нужно,выделите их запятыми....

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Спишите текст,вставляя пропущенные буквы и выбирая из скобок нужное причастие.В причастиях выделите суффиксы и определите вид причастия.Подчеркните причастные обороты как члены предложения и там,где нужно,выделите их запятыми. Обоснуйте расстановку знаков препинания обведя определяемые слова: День кл_нился к з_кату. Небо (освещающие,освещаемое) лучами пр_дз_катного сол(?)ца казалось б_гровым. Наступило время (распол_гающее,распол_гаемое) к тихой мечтательности. На берегу реки то и дело вспых_вали костры (разж_гающие,разж_гаемые) рыбаками. (Колеблющие,колеблемые) ветром верхушки деревьев слегка покачивались. (Стелющийся, расст_лаемый) туман окутывал (сверкающую, сверкаемую) гладь реки прозрачной голубоватой дымкой. Едва (слышащие, слышимые) птичьи трели доносились из берёзовой рощи.

Автор: Гость