Слова в которой называют жанры кино ТЕСТ

Что ты именно имел в виду?Если жанры кино то: В киноискусстве существуют следующие жанры: Биография — жанр, отличающийся большей сосредоточенностью на личности и ее внутреннем мире.Боевик (англ. action movie, букв. фильм действия) — жанр киноискусства, в котором основное внимание уделяется дракам, боям, погоням и т. п.. Большинство боевиков иллюстрируют известный тезис «добро должно быть с кулаками». Экшен-фильмы часто обладают высоким бюджетом, изобилуют каскадёрскими трюками и спецэффектами. Фильмы этого жанра зачастую не обладают сложным сюжетом. Главный герой обычно сталкивается со злом в самом очевидном его проявлении: коррупция, терроризм, убийство. Не находя иного выхода, главный герой решает прибегнуть к насилию. В результате уничтожению подвергаются десятки, а иногда и сотни злодеев. Хэппи-энд — непременный атрибут боевика, зло должно быть наказано. Вестерн (англ. western) — жанр литературы и кино, возникший и развивающийся в США c конца XIX века. Действие вестернов происходит, как свидетельствует название, на Диком Западе (англ. west — запад) в конце XIX века.Сюжеты вестернов могут быть самыми разными, но объединяет их одно — так называемый «быстрый выстрел». Все, наверное, при упоминании этого слова могут вспомнить такую картину: пыльная улица, жара, пот стекает со лба… на улицу выходят два человека со сверкающими пистолетами на бёдрах… Добро сражается со злом. Готический роман (готика) (англ. the Gothic novel) — романтический «чёрный роман» в прозе с элементами сверхъестественных «ужасов», таинственных приключений, фантастики и мистики (семейные проклятия и привидения). Развивался в основном в англоязычной литературе. Название — от архитектурного стиля готика (действие романов часто разворачивается в старых готических замках). Детектив (англ. detective, от лат. detego — раскрываю, разоблачаю) — преимущественно литературный и кинематографический жанр, произведения которого неизменно содержат иллюстрации преступных деяний, следующего за ними расследования и определения виновных. Конфликт строится на столкновении справедливости с беззаконием, завершающемся победой справедливости. Документальное кино (или неигровое кино) — жанр кинематографа. Документальным называется фильм, в основу которого легли съёмки подлинных событий и лиц. Реконструкции подлинных событий не относятся к документальному кино. Первые документальные съёмки были произведены ещё при зарождении кинематографа. Темой для документальных фильмов чаще всего становятся интересные события, культурные явления, научные факты и гипотезы, а также знаменитые персоны и сообщества. Мастера этого вида кинотворчества нередко поднимались до серьёзных философских обобщений в своих произведениях. В настоящее время документальное кино прочно вошло в киноискусство всего мира.Драма — литературный и кинематографический жанр. Специфику жанра составляют сюжетность, конфликтность действия, обилие диалогов и монологов. Драмы изображают в основном частную жизнь человека и его острый конфликт с обществом. При этом акцент часто делается на общечеловеческих противоречиях, воплощённых в поведении и поступках конкретных персонажей.Исторический фильм — фильмы этого жанра киноискусства реконструируют реально происходившие исторические события. Исторические фильмы обычно бывают высокобюджетными, с красивыми костюмами и декорациями, нередко с внушительными массовками. Комедия — жанр драматургии и кино, характеризующийся юмористическим (сатирическим) подходом.Мелодрама — жанр художественной литературы, театрального искусства и кинематографа, произведения которого раскрывают духовный и чувственный мир героев в особенно ярких эмоциональных ситуациях на основе контрастов: добро и зло, любовь и ненависть и т. п. Мистика — жанр кино, в котором присутствуют изображения сверхестественных явлений и духовной практики, направленной на связь с потусторонним миром и сверхестественными силами. Мыльная опера — один из жанров телевизионных сериалов. Отличается огромным количеством серий и транслируется нередко годами.Приключения — занимательные сообщения о реальных или вымышленных происшествиях. Трагикомедия — вид драмы, совмещающий признаки трагедии и комедии.Триллер (от англ. thrill — трепет) — так называют фильмы, стремящиеся создать у зрителя ощущение напряжённого переживания, волнения. . Фильм ужасов (в просторечии ужастик; англ. horror film, horror movie) — жанр художественного фильма. К фильмам ужасов относят фильмы, которые призваны напугать зрителя, вселить чувство тревоги и страха, создать напряжённую атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного — т. н. эффект «саспенс» (от англ. suspense — неопределённость). Фантасмагория — фантастическое представление, наваждение. Фантасмаго?рия в кино — поджанр фантастикиФантастика