60:24 столбиком со статком
Математика
60:24 столбиком со статком
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ-60:24=2 (ост.12)
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