60:24 столбиком со статком

Математика
60:24 столбиком со статком
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ-60:24=2 (ост.12)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Составить диалог двух людей с зрителями
Ответить
Литература
В какой стране соседи могут десятилетиями каждый день встречаться во дворе или на лестнице и не здароваться ,если их никто не познакомил друг с дру...
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста (Перепишите приведенные ниже схемы реакций, расставьте в них коэффициенты и укажите, к какому типу относится каждая из реакций ...
Ответить
Математика
Решите пример 1234-54:(54+54-54)x2
Ответить
Обществознание
Эссе на тему я защитник
Ответить