Морфологический разбор, горах

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Морфологический разбор, горах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ГОР Часть речи: существительное  Грамматика: имя, множественное число, мужской род, одушевленное, предложный падеж
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