Морфологический разбор, горах
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Морфологический разбор, горах
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Начальная форма: ГОР Часть речи: существительное Грамматика: имя, множественное число, мужской род, одушевленное, предложный падеж
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