Компьютер без чего не может обойтись? Пж SOS

Информатика
Компьютер без чего не может обойтись? Пж SOS
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Автор: Гость
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Гость:
Без зарядки)))))))))
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