60 баллов СРОЧНО! ПЛАНИМЕТРИЯ. Найдите 24cos2a,если sin a= -0,2 а-альфа
Математика
60 баллов СРОЧНО! ПЛАНИМЕТРИЯ. Найдите 24cos2a,если sin a= -0,2 а-альфа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24(cosa)^2-(sina)^2)=24(1-sin^2-sin^2)=24-48*sin^2=24-48*0,04=24-1,92=22,08
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