Объём мозга древнейших людей составлял: А) 500-600 см^3 Б) 700-800 см^3 В) 100-1200 см^3 Г) 1300-1500 см^3
Биология
Объём мозга древнейших людей составлял: А) 500-600 см^3 Б) 700-800 см^3 В) 100-1200 см^3 Г) 1300-1500 см^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обьем мозга древнейших людей составлял 700-1200см^3
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