Объём мозга древнейших людей составлял: А) 500-600 см^3 Б) 700-800 см^3 В) 100-1200 см^3 Г) 1300-1500 см^3

Биология

Объём мозга древнейших людей составлял: А) 500-600 см^3 Б) 700-800 см^3 В) 100-1200 см^3 Г) 1300-1500 см^3

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