60 тетрадей в линейку разложили в 4 одинаковые пачки, а тетради в клетку- в 5 таких же пачек. сколько было тетрадей в клетку? помогите решить
Математика
60 тетрадей в линейку разложили в 4 одинаковые пачки, а тетради в клетку- в 5 таких же пачек. сколько было тетрадей в клетку? помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60:4=15 тетрадей в 1 пачке 2)60+15=75 тетрадей в клетку ответ: 75 тетрадей в клетку
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