60 тетрадей в линейку разложили в 4 одинаковые пачки, а тетради в клетку- в 5 таких же пачек. сколько было тетрадей в клетку? помогите решить

Математика

60 тетрадей в линейку разложили в 4 одинаковые пачки, а тетради в клетку- в 5 таких же пачек. сколько было тетрадей в клетку? помогите решить

Автор: Гость