Напишите пожалуйста сочинение на тему: Я умею писать сочинение рассуждение, СРОЧНОО.

Гость: Гость:

Ф.И. автора который писал эту цитату) писал "Речь-это то, что человек умеет. Я согласна с этим, так как речь- одно из главных качеств человека. С помощью нее мы разговариваем, общаемся с людьми, учимся и познаем мир. Ещё, благодаря речи, мы описываем невообразимое, например красоту природы или человека. Ни один из других языков, кроме русского, так красиво не смог бы описать что-либо. Автор прав, действительно "Речь- это то, что человек умеет."