Магазин за 3 дня продал 600 кг картофеля. В 1 день продали 180 , а остальной картофель п??одали поровну во 2 и 3 дни. Сколько килограммов картофеля продали в 1 и во 2 дни вместе. Пожалуйста решение и условие
Математика
Магазин за 3 дня продал 600 кг картофеля. В 1 день продали 180 , а остальной картофель п??одали поровну во 2 и 3 дни. Сколько килограммов картофеля продали в 1 и во 2 дни вместе. Пожалуйста решение и условие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600-180=420 - столько всего картофеля продали во 2 и 3 день 420:2=210 - по 210кг продали во 2 и 3 день 210+180=390кг продали в 1 и 2 дни
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