Магазин за 3 дня продал 600 кг картофеля. В 1 день продали 180 , а остальной картофель п??одали поровну во 2 и 3 дни. Сколько килограммов картофеля продали в 1 и во 2 дни вместе. Пожалуйста решение и условие

Математика

Магазин за 3 дня продал 600 кг картофеля. В 1 день продали 180 , а остальной картофель п??одали поровну во 2 и 3 дни. Сколько килограммов картофеля продали в 1 и во 2 дни вместе. Пожалуйста решение и условие

Автор: Гость