КАТЕР ПРОШЁЛ ПРОТИВ НЕЧЕНИЮ РЕКИ 21,6КМ ЗА 1,2Ч А ПО ТЕЧЕНИЮ РЕКИ ЗА ТОЖЕ ВРЕМЯ - РАСТАЯНИЕ НА 4,8КМ БОЛЬШЕ . ЧЕМУ РАВНА СОБСТВЕНАЯ СКОРОСТЬ КАКЕРА И ТЕЧЕНИЕ РЕКИ ?

Математика

КАТЕР ПРОШЁЛ ПРОТИВ НЕЧЕНИЮ РЕКИ 21,6КМ ЗА 1,2Ч А ПО ТЕЧЕНИЮ РЕКИ ЗА ТОЖЕ ВРЕМЯ - РАСТАЯНИЕ НА 4,8КМ БОЛЬШЕ . ЧЕМУ РАВНА СОБСТВЕНАЯ СКОРОСТЬ КАКЕРА И ТЕЧЕНИЕ РЕКИ ?

Автор: Гость