КАТЕР ПРОШЁЛ ПРОТИВ НЕЧЕНИЮ РЕКИ 21,6КМ ЗА 1,2Ч А ПО ТЕЧЕНИЮ РЕКИ ЗА ТОЖЕ ВРЕМЯ - РАСТАЯНИЕ НА 4,8КМ БОЛЬШЕ . ЧЕМУ РАВНА СОБСТВЕНАЯ СКОРОСТЬ КАКЕРА И ТЕЧЕНИЕ РЕКИ ?
Математика
КАТЕР ПРОШЁЛ ПРОТИВ НЕЧЕНИЮ РЕКИ 21,6КМ ЗА 1,2Ч А ПО ТЕЧЕНИЮ РЕКИ ЗА ТОЖЕ ВРЕМЯ - РАСТАЯНИЕ НА 4,8КМ БОЛЬШЕ . ЧЕМУ РАВНА СОБСТВЕНАЯ СКОРОСТЬ КАКЕРА И ТЕЧЕНИЕ РЕКИ ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По чечению прошла скорасть 10,3
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