Текст на английском языке про Казахскую национальную еду
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Текст на английском языке про Казахскую национальную еду
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Гость:
Kazakh cuisine is very different from many. mainly meals made from milk. the most famous is ayran, kumyz, shubat, yrymshyk, Kurt. meat is eat, қazy
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