Помогите пожалуйста написать сказку на лингвинстическую тему!

Гость: Гость:

Жили все знаки в мире и спокойствии...Пока в их городе не поселился Восклицательный знак. Однажды утром он вышел на главную площадь и воскликнул:-Я самый главный знак!-Почему это? - спросил проходивший мимо, согнутый от старости, Вопрос.-Без меня вы никогда не сможете ничего потребовать!-Мистер, вы довольно грубы... - Тихо заметила маленькая Точка, но замолчала, увидев, на сколько велик чужестранец.-С каких соображений мы должны слушать тебя? - снова попытался вмешаться Вопрос.-Молчать, Вопрос! - Грубо завизжал Восклицательный знак.Мимо проходила Запятая, которая была против ссор, но если они и возникали, то всегда пыталась разнять их.-Восклицательный Знак, мы приютили вас у себя и выделили дом о котором вы и мечтать не могли. - Запятая выразительно взглянула на Гостя.-Запятая, - Обратилась Точка к своей подруге. - Он говорит, что он самый важный тут.Запятая склонила голову на бок и сказала:-Попробуйте поставить длинное предложение без единой запятой, но что бы оно было раскрытым и выразительным, не получается, не так ли? - У Восклицательного знака раскрылись глаза. -А без точки, а без вопроса? Попробуйте. - Запятая обряда своих друзей и сказала: - Только вместе мы сможем составить одно, целое, хорошее предложение. Что вы на это скажете, Восклицательный Знак? - Чужестранец понурил голову и через минуту упал на колени:-Простите! Простите меня все! - Запятая подошла к нему и подняла с колен.-Все знаки важны, вы поняли это? - Чужестранец кивнул, а Запятая завела его в круг его новой семьи.