Что общество даёт человеку и что человек даёт обществу
Обществознание
Что общество даёт человеку и что человек даёт обществу
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Гость:
Сначала то, что общество дает человеку - воспитывает его, обучает, формирует ценности, предоставляет условия для удовлетворения его потребностей. Человек, используя полученные знания, навыки и умения участвует в производстве всех тех благ, которыми пользуется каждый член общества, удовлетворяя свои потребности, генерирует идеи, отдает свои физические и умственные силы, этим самым способствуя развитию общества.
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