Что общество даёт человеку и что человек даёт обществу

Гость: Гость:

Сначала то, что общество дает человеку - воспитывает его, обучает, формирует ценности, предоставляет условия для удовлетворения его потребностей. Человек, используя полученные знания, навыки и умения участвует в производстве всех тех благ, которыми пользуется каждый член общества, удовлетворяя свои потребности, генерирует идеи, отдает свои физические и умственные силы, этим самым способствуя развитию общества.