Вася,Коля и Миша собрали 60грибов.бабушка сварила грибной суп.в который положила 5Васиных грибов, 6Колиных грибов и 8 мишиных. по скольку грибов осталось у ребят если известно ,грибов у друзей осталось поровну

Математика

Вася,Коля и Миша собрали 60грибов.бабушка сварила грибной суп.в который положила 5Васиных грибов, 6Колиных грибов и 8 мишиных. по скольку грибов осталось у ребят если известно ,грибов у друзей осталось поровну

Автор: Гость