Вася,Коля и Миша собрали 60грибов.бабушка сварила грибной суп.в который положила 5Васиных грибов, 6Колиных грибов и 8 мишиных. по скольку грибов осталось у ребят если известно ,грибов у друзей осталось поровну

Математика
Вася,Коля и Миша собрали 60грибов.бабушка сварила грибной суп.в который положила 5Васиных грибов, 6Колиных грибов и 8 мишиных. по скольку грибов осталось у ребят если известно ,грибов у друзей осталось поровну
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5+6=11 2)11+8=19 3)60-19=41 4)41:3=13(ост.2)
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