Фонетический разбор слов боятся,высоты,понял

Русский язык
Фонетический разбор слов боятся,высоты,понял
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