Можно ли сосуд наполнить газом наполовину его вместимости? Ответ объясните.

Физика
Можно ли сосуд наполнить газом наполовину его вместимости? Ответ объясните.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты говоришь про водяной пар, то да, можно заполнить. так как водяной пар в любом месте заполоняет все пространство (получилось глупое объяснение, прошу прощения :) )
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