Вычисли удобным способом (863+471)-371=
Математика
Вычисли удобным способом (863+471)-371=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 471-371 = 100 2) 863 + 100 = 963
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Магазин за 3 дня продал 600 кг картофеля. В 1 день продали 180 , а остальной картофель п??одали поровну во 2 и 3 дни. Сколько килограммов картофеля...
Математика
КАТЕР ПРОШЁЛ ПРОТИВ НЕЧЕНИЮ РЕКИ 21,6КМ ЗА 1,2Ч А ПО ТЕЧЕНИЮ РЕКИ ЗА ТОЖЕ ВРЕМЯ - РАСТАЯНИЕ НА 4,8КМ БОЛЬШЕ . ЧЕМУ РАВНА СОБСТВЕНАЯ СКОРОСТЬ КАКЕРА...
Русский язык