60 увеличили на 15 это на сколько процентов 75 уменьшили на 15 это на сколько процентов нокоторое число уменьшилось в 2 раза на сколько процентов оно уменшилось

Математика

60 увеличили на 15 это на сколько процентов 75 уменьшили на 15 это на сколько процентов нокоторое число уменьшилось в 2 раза на сколько процентов оно уменшилось

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