60 увеличили на 15 это на сколько процентов 75 уменьшили на 15 это на сколько процентов нокоторое число уменьшилось в 2 раза на сколько процентов оно уменшилось  

Математика
60 увеличили на 15 это на сколько процентов 75 уменьшили на 15 это на сколько процентов нокоторое число уменьшилось в 2 раза на сколько процентов оно уменшилось  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9% 11,25% на 50% Данное число делим на 100 и умножаем то которое прибавтли,вычли
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