Бассейн вмещает 3600м кубических воды. Он наполняется двумя трубами одновременно за 12 ч, а одной 1 трубой - за 20 ч. На сколько быстрее наполнит бассеин одна 1 труба, чем одна 2 труба?

Математика

Бассейн вмещает 3600м кубических воды. Он наполняется двумя трубами одновременно за 12 ч, а одной 1 трубой - за 20 ч. На сколько быстрее наполнит бассеин одна 1 труба, чем одна 2 труба?

Автор: Гость