Бассейн вмещает 3600м кубических воды. Он наполняется двумя трубами одновременно за 12 ч, а одной 1 трубой - за 20 ч. На сколько быстрее наполнит бассеин одна 1 труба, чем одна 2 труба?
Математика
Бассейн вмещает 3600м кубических воды. Он наполняется двумя трубами одновременно за 12 ч, а одной 1 трубой - за 20 ч. На сколько быстрее наполнит бассеин одна 1 труба, чем одна 2 труба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3600/12 = 300 (м куб.) наполняют за час вместе. 2) 3600/20 = 180 (м куб.)- наполняет 1 труба за час. 3) 300-180 = 120 (м куб.)- наполняет 2 труба за час. 4) 3600/120 = 30 (ч)- наполнит 2 труба бассейн. 5) 30-20 = 10 (ч)- быстрее наполнит 1 труба. Ответ: на 10 часов быстрее наполнит бассейн одна 1 труба, чем одна 2 труба.
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