76 000 * 90 : 1000 - 96 : (48 : 8) * 109 - 5400 : 600
Математика
76 000 * 90 : 1000 - 96 : (48 : 8) * 109 - 5400 : 600
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76 000 * 90 : 1000 - 96 : (48 : 8) * 109 - 5400 : 600 = 5087 1) 48/8=6 2) 76000*90=6840000 3) 6840000/1000=6840 4) 96/6=16 5) 16*109=1744 6) 5400/600=9 7) 6840-1744=5096 8) 5096-9=5087
Гость:
76000*90/1000-96/(48/8)*109-5400/600=5087
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