Из деревни вышел пешеход,а через 2 часа вслед за ним выехал велосипедист.Скорость велосипедиста 10 км/ч,а скорость пешехлда 5км/ч.Через сколько времини после своего выезда велосипедист догонит пешехода.               Ответ полу...

Математика
Из деревни вышел пешеход,а через 2 часа вслед за ним выехал велосипедист.Скорость велосипедиста 10 км/ч,а скорость пешехлда 5км/ч.Через сколько времини после своего выезда велосипедист догонит пешехода.               Ответ получается 2 а как решить не знаю!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за те два часа, пока велосипедист ещё не выехал, пешеход прошёл (5км/ч * 2=10км) 10 км, потом выехал велосипедист, допустим велосипедист ехал 2 часа, тогда он проехал (10км/ч *2=20км), пешеход же идёт уже 4 часа(два без велосипедиста и 2 с велосипедистом) , а значит он прошёл (5км/ч * 4 = 20 км) столько же сколько велосипедист.! тоесть велосипедист догнал пешехода через два часа. ответ:2 часа 
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