Из деревни вышел пешеход,а через 2 часа вслед за ним выехал велосипедист.Скорость велосипедиста 10 км/ч,а скорость пешехлда 5км/ч.Через сколько времини после своего выезда велосипедист догонит пешехода. Ответ полу...
Математика
Из деревни вышел пешеход,а через 2 часа вслед за ним выехал велосипедист.Скорость велосипедиста 10 км/ч,а скорость пешехлда 5км/ч.Через сколько времини после своего выезда велосипедист догонит пешехода. Ответ получается 2 а как решить не знаю!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за те два часа, пока велосипедист ещё не выехал, пешеход прошёл (5км/ч * 2=10км) 10 км, потом выехал велосипедист, допустим велосипедист ехал 2 часа, тогда он проехал (10км/ч *2=20км), пешеход же идёт уже 4 часа(два без велосипедиста и 2 с велосипедистом) , а значит он прошёл (5км/ч * 4 = 20 км) столько же сколько велосипедист.! тоесть велосипедист догнал пешехода через два часа. ответ:2 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)из сливочного масла получается 76% топлёного. сколько топлёного масла получится из 8.5 кг. сливочного? 2)масса сущёного картофеля составляет 14...
Русский язык
Произведите синтаксический разбор текста ! Большой вред водоёмам приносит загрязнение нефтяными продуктами.
Математика