13+3,2x+0,4x=40 решите пожалуйста уравнения заранее спасибо
Математика
13+3,2x+0,4x=40 решите пожалуйста уравнения заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13+3,2x+0,4x=40 3,6х=40-13 3,6х=27 х=27:3,6 х=7,5 проверка: 13+3,2*7,5+0,4*7,5=40 13+24+3=40 40=40
Гость:
3.2+0.4=-13+40 3.6х=27 х=7.5
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