из города А в город В вышел автобус со скоростью 40 км в час . Через 3 часа из города В ему на встречу вышел автомобиль со скоростью 70 км в час. Через сколько часов после выхода автомобиля они встретятся, если расстояние между...

Математика

из города А в город В вышел автобус со скоростью 40 км в час . Через 3 часа из города В ему на встречу вышел автомобиль со скоростью 70 км в час. Через сколько часов после выхода автомобиля они встретятся, если расстояние между городами 560 км

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