из города А в город В вышел автобус со скоростью 40 км в час . Через 3 часа из города В ему на встречу вышел автомобиль со скоростью 70 км в час. Через сколько часов после выхода автомобиля они встретятся, если расстояние между...
Математика
из города А в город В вышел автобус со скоростью 40 км в час . Через 3 часа из города В ему на встречу вышел автомобиль со скоростью 70 км в час. Через сколько часов после выхода автомобиля они встретятся, если расстояние между городами 560 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*3=120 км проехал автобус за 3 часа 560-120=440 км - расстояние во время выезда автомобиля 40+70=110 км/ч - скорость сближения 440:110=4 ч - время встречи
Гость:
Пусть х км - расстояние от пункта А до места встречи, тогда (560-х)км - расстояние от пункта В до встречи. [latex]\frac{x}{40}-\frac{560-x}{70}=3\\ \frac{70x-22400+40x}{2800}=3\\ 80x-22400=8400\\ 110x=8400+22400\\ 110x=30800\\ x=30800:110\\ x=280 [/latex] 560-280=280 км - расстояние, кторое прошел автомобиль 280:70=4 часа Ответ: 4 часа
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