Две окружности радиусами 3 см и 12 см касаются внешним образом. CD - общая касательная к этим окружностям, C и D - точки касания. Найти длину отрезка CD.

Геометрия
Две окружности радиусами 3 см и 12 см касаются внешним образом. CD - общая касательная к этим окружностям, C и D - точки касания. Найти длину отрезка CD.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть О1 - центр окружности радиуса R1 = 3, точка С лежит на ней, аналогично О2 - центр окружности радиуса R2 = 12, точка D лежит на ней. О1С перпендикулярно CD, и О2D перпендикулярно CD. В прямоугольной трапеции CDO2O1 проводим СК II O1O2, точка К лежит на О2D. Треугольник CDK - прямоугольный с гипотенузой СК = О1О2 =  R1 + R2, и катетом КО2 = R2 - R1; CD^2 = (R1 + R2)^2 - (R2 - R1)^2 = 4*R1*R2. Подставляем значения, получаем CD = 12. 
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