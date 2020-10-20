Cкорость автомобиля при разгоне по прямолинейной дороге изменяется от 36 км/ч до 72км/ч за 20с. Чему равно ускорение движения автомобиля?

Физика
Cкорость автомобиля при разгоне по прямолинейной дороге изменяется от 36 км/ч до 72км/ч за 20с. Чему равно ускорение движения автомобиля?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а=72км\ч-36км\ч/20с=36кмч/20с=10м\с/20с=0,5м\с^2
Гость:
 36км/ч =10м/с 72км/ч=20м/с  a=uк-uн/t=20-10/20=0,5
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