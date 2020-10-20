Cкорость автомобиля при разгоне по прямолинейной дороге изменяется от 36 км/ч до 72км/ч за 20с. Чему равно ускорение движения автомобиля?

Физика

Cкорость автомобиля при разгоне по прямолинейной дороге изменяется от 36 км/ч до 72км/ч за 20с. Чему равно ускорение движения автомобиля?

Автор: Гость