4x-y=11 6x-2y-18 Решите пожалуйста не могу.

Алгебра
4x-y=11 6x-2y-18 Решите пожалуйста не могу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так предполагаю что это система уравнениЙЙЙЙЙЙЙ!!!!!!!!!!! 4x-y=11      у=4х-11         у=4х-11                     у=4х-11           у=4х-11     у=4х-11 6x-2y-18     6х-2у=18       6х-2(4х-11)=18         6х-8х+22=18     -2х=-4      х=2   у=-3 х=2
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