4x-y=11 6x-2y-18 Решите пожалуйста не могу.
Алгебра
4x-y=11 6x-2y-18 Решите пожалуйста не могу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так предполагаю что это система уравнениЙЙЙЙЙЙЙ!!!!!!!!!!! 4x-y=11 у=4х-11 у=4х-11 у=4х-11 у=4х-11 у=4х-11 6x-2y-18 6х-2у=18 6х-2(4х-11)=18 6х-8х+22=18 -2х=-4 х=2 у=-3 х=2
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