4x-y=11 6x-2y-18 Решите пожалуйста не могу.

Гость: Гость:

Я так предполагаю что это система уравнениЙЙЙЙЙЙЙ!!!!!!!!!!! 4x-y=11 у=4х-11 у=4х-11 у=4х-11 у=4х-11 у=4х-11 6x-2y-18 6х-2у=18 6х-2(4х-11)=18 6х-8х+22=18 -2х=-4 х=2 у=-3 х=2