65 кг сплава из меди и олова содержит x кг меди. Если к этому славу добавить 10 кг меди, то найдите процентное содержание олава в этом сплаве

Математика
65 кг сплава из меди и олова содержит x кг меди. Если к этому славу добавить 10 кг меди, то найдите процентное содержание олава в этом сплаве
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