Прочитайте песенку Винни-пуха в переводе Б.Заходера, выпишите местоимения, подбирая к ним части речи, на которые они указывают Например:Потолковать кое с кем-с другом. "На днях не знаю сам зачем, Зашел я в незнакомый дом , Мне ...

Русский язык

Прочитайте песенку Винни-пуха в переводе Б.Заходера, выпишите местоимения, подбирая к ним части речи, на которые они указывают Например:Потолковать кое с кем-с другом. "На днях не знаю сам зачем, Зашел я в незнакомый дом , Мне захотелось кое с кем, Потолковать о том о сем. Я рассказал им ,кто , когда , И почему и от чего, Сказал откуда и куда, И как, и где, и для чего; Что было раньше ,что потом И кто кого ,и что к чему, И что подумали о том И если нет ,то почему... Когда ж закончил я рассказ, То кое-кто спросил:" И всё? Ты говорил тут целый час, А рассказал ни то ни сё."

Автор: Гость