Прочитайте песенку Винни-пуха в переводе Б.Заходера, выпишите местоимения, подбирая к ним части речи, на которые они указывают Например:Потолковать кое с кем-с другом. "На днях не знаю сам зачем, Зашел я в незнакомый дом , Мне ...

Русский язык
Прочитайте песенку Винни-пуха в переводе Б.Заходера, выпишите местоимения, подбирая к ним части речи, на которые они указывают Например:Потолковать кое с кем-с другом. "На днях не знаю сам зачем, Зашел я в незнакомый дом , Мне захотелось кое с кем, Потолковать о том о сем. Я рассказал им ,кто , когда , И почему и от чего, Сказал откуда и куда, И как, и где, и для чего; Что было раньше ,что потом И кто кого ,и что к чему, И что подумали о том И если нет ,то почему... Когда ж закончил я рассказ, То кое-кто спросил:" И всё? Ты говорил тут целый час, А рассказал ни то ни сё."
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
САМ - САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ Я - ЛИЧНОЕ МНЕ -ЛИЧНОЕ ИМ- УКАЗАТЕЛЬНОЕ   КАЖЕТСЯ ТАК
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Обьясните плиззз Запуталась уже
Ответить
Русский язык
Распрегите мне два слова учите
Ответить
Математика
#155,159 аб .аб ив том и в другом номере
Ответить
Химия
Напишите ионное уравнение 3Ca + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3H2
Ответить
Алгебра
5x - 2 = 3/2 x + 1,5 3 x -1 = 4x+5 2. 3
Ответить