5x - 2 = 3/2 x + 1,5 3 x -1 = 4x+5 2. 3
Алгебра
5x - 2 = 3/2 x + 1,5 3 x -1 = 4x+5 2. 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 5х-2=3х; 5х-2-3х=2х-2=0;х=1
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