Словарь устаревших слов по теме одежда 20 слов
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Словарь устаревших слов по теме одежда 20 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чуха,аба,архалук,чепкен,келагаи,папаха,аракчын,леббаде,эшмек,чахчуры,туманы,чарыхи,чувяки,шаровары,азям,бурнус,армяк,епанча,зипун,лапти.
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