Решить систему уравнений способом сложения 35х-3у=5, 49х-4у=9
Алгебра
Решить систему уравнений способом сложения 35х-3у=5, 49х-4у=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35х = 3у + 5 49х = 4у + 9 35х = 3у + 5 3у=35х-5 3у=5(7х-1) у=5(7х-1)/3 49х = 4*5(7х-1)/3 + 9 49х=140х-20+27/3 49х*3=140х+7 147х-140х=7 7х=7 х=1 у=5(7*1-1)/3 у=5*6/3 у=5*2 у=10
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