Как ты понимаешь слова лирическое отнашение к природе?

Литература
Как ты понимаешь слова лирическое отнашение к природе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бережное отношение , отношение с любовью и заботой
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