Как вы выразите своё извинение если обманули родителей,потеряли библиотечную книгу,если не можете дать товарищу книгу по каким то причинам и вежливо отказать,если вы говорите и вас перебивают мешают вам высказать свою мысль,есл...

Гость: Гость:

Извините, пожалуйста, но я солгал. Знаю, что виноват. Простите, я потерял книгу. Что я могу для Вас сделать, чтобы компенсировать убыток? Прости, я не могу сейчас помочь тебе, так как переписываю текст из книги, которую ты просишь. Немного подожди, сейчас закончу работу и передам тебе учебник.