1.что предложила золотая рыбка за своё спасение?2 сколько лет рыбачил старик?3 с его помощью злая царица хотела погубить царевну?4 о ком эти строчки: та призналася во всём: так и так?5 кто дал яблоко царевне?6 к кому эти строчк...

Литература

1.что предложила золотая рыбка за своё спасение?2 сколько лет рыбачил старик?3 с его помощью злая царица хотела погубить царевну?4 о ком эти строчки: та призналася во всём: так и так?5 кто дал яблоко царевне?6 к кому эти строчки не боишься никого кроме бога одного?7 куда послала служить мужа старуха, когда стала столбовой дворянкой?этот герой отправился на поиски невесты?8 как назвала зеркольце когда на него рассердилась?9 в кого привратилился гвидон в первый раз? 10 от кого спас гвидон царевну лебедь?

Автор: Гость