(68*12-76*23)*100-99823
Математика
(68*12-76*23)*100-99823
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)68*12=816 2)76*23=1748 2)1748-816=932 3)932*100=93200 4)99823-93200=6623
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