6cos²x+5sinx=7 решите плиз

Гость: Гость:

6cos^2x + 5sinx = 7 cos^2x = 1 - sin^2x 6(1 - sin^2x) + 5sinx = 7 6 - 6sin^2x + 5sinx - 7 = 0 /*-1 (чтобы избаиться от минуса) 6sin^2x -5sinx +1 = 0 Пусть sinx = t, тогда 6t^2 -5t +1 = 0 D = 5^2 - 4*6*1 = 25 - 24 = 1 x1 = 5+1/12 = 0,5 x2 = 5-1/12 = 1/3 1) sinx = 0,5 x1 = pi/6 + 2pn, n принадлежит Z x2 = 5pi/6 + 2pn, n принадлежит Z 2) sinx = 1/3 x = arcsin1/3 + 2pn, n принадлежит Z Ответ: arcsin1/3 + 2pn; pi/6 + 2pn; 5pi/6 + 2pn, n принадлежит Z