6кг.50г= т;8ли.6см= см; 4ч15мин = мин.;7руб30коп=коп.
Математика
6кг.50г= т;8ли.6см= см; 4ч15мин = мин.;7руб30коп=коп.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6кг 50г = 0,00605 т 4ч 15 м = 255 мин 7руб 30 коп = 730 коп
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