Спасибо что даже написала два ответа ! :)
Русский язык
Спасибо что даже написала два ответа ! :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Штоооооооооооооооооооооооооооо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Оля и Рома идут навстречу друг другу.Сейчас расстояние между ними 800 м.Оля идёт со ??коростью 70 м/мин,а Рома 80 м/мин.Через сколько минут расстоя...
Русский язык
Определить во всех существительных падеж Предложения: В одном огромном лесу жил- ??ыл лесничий по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и в...
Математика
Алгебра
Как будет звучать предложение в косвеной речи на английском языке The whole team and the fans deserve it.