Сочинение по картине Нестерова "видение отроку варфоломею" только не слишком большое и не заумное

Гость: Гость:

Михаил Васильевич Нестеров родился в 1862 году, в Уфе, в купеческой семье. Сначала мальчик учился в Уфимской гимназии, а затем, когда ему исполнилось 12 лет, отец отвёз его в Москву для поступления в техническое училище. Однако Нестеров не сдал экзамена и был определён в Реальное училище К. П. Воскресенского. Здесь у него пробудился интерес к рисованию, всё сильнее и сильнее влекла мечта стать художником. Наконец в 1877 году В. И. Нестеров по совету К. П. Воскресенского согласился связать судьбу своего сына с профессией художника. В стенах училища, начиная с 1872 г. , устраивались выставки передвижников, картины которых очень привлекали начинающего художника. На передвижных выставках, устраиваемых в Училище, всегда особый зал отводили ученическим работам. Однако В. Г. Перов и А. К. Саврасов настаивали на организации специальных выставок учеников. Первая из них открылась в декабре 1878 года. Уже через год, на ?? ученической выставке наряду с С. А. Коровиным, К. А. Коровиным, А. П. Рябушкиным, И. И. Левитаном, К. В. Лебедевым и др. выставлялись работы и Нестерова. Несмотря на одобрение товарищей и Перова, Нестеров не находил удовлетворения в его работах. В начале 80- х годах Нестеров делает много портретных работ. В поисках своего пути Нестеров делает предметом искусства область духовной жизни русского народа, связанную преимущественно с нравственными религиозными исканиями. Первым произведением этого цикла была картина «Видение отроку Варфоломею» , появившееся в XV??? на передвижной выставке. Работать над ней Нестеров начал в 1889 г. При работе над своей картиной художник придавал первостепенное значение пейзажу. Природа изображена Нестеровым с глубоким вниманием и любовью. Он тонко передал её нежную красоту и удивительную гармонию. Она избавлена от повседневной суеты, умиротворённая, прекрасная в своей чистоте. Этот пейзаж, как бы является воплощением чисты и благорасположенности. Нежные тона ранней осени точно окрашивают бледными золотыми цветами картину. Линии плавные, круглящиеся, текучие, всё замерло в ожидании чуда. Слева лесистые холмы, под ними протекает голубая речка (там где-то розовеют, дали, вьётся дымок) , а ближе малахитовые огороды. Справа золотится роща, деревянная церквушка с синими маковками. Найдя убедительный пейзаж, уже написав фигуру мальчика и некоторые пейзажные детали картины, художник никак не мог найти голову мальчика. Но однажды, идя по деревне, он заметил девочку лет десяти, стрижённую, с большими, широко открытыми, удивлёнными глазами, болезненную, с кордным, горячечно дышащим ртом. Наконец он нашёл, что искал. Итак, на переднем плане, на возвышенности стоят пастушок, а монах. Тонкая фигура мальчика, помещена почти в центре картины, она сливается с пейзажем и кажется неотъемлемой частью полей, зелёных перелесков, трепетных деревьев, этого чисто русского пейзажа с его деревянною церковью и извилистой речкой. Большие, почти круглые глаза Варфоломея устремлены на святого, худенькие ручки молитвенно сложены перед его грудью. Он замер в ожидании чуда. Даже не приглядываясь к картине, можно понять, что между пастушком и монахом идет разговор не на бытовые, а на возвышенные темы. Отрок одет в белую рубашку, окаймлённую красной тесьмой, синие порты и красные сапожки. Всё это символизирует юность, чистоту души мальчика. Перед мальчиком, рядом с высоким, старинным дубом, стоит монах в чёрном плаще. Из-за его тёмного одеяния создаётся ощущение (впечатление) массивности фигуры старца. Белая рубашка, синий капюшон, нимб вокруг головы, говорят о божественной чистоте его мыслей и деяний. А борода говорит о мудрости, но в то же время красные кресты на капюшоне показывают молодость его души. Чувствуется контраст между образами отрока и старца. Несмотря на сказочность сюжета, нет ощущения его ложности, надуманности. Пейзаж на картине собирает в себе все красоты русской природы, а Варфоломей и монах — молодое и старшее поколение.