Способность живых организмов реагировать на воздействие окружающей среды изменением своего состояния
Биология
Способность живых организмов реагировать на воздействие окружающей среды изменением своего состояния
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раздражимость -способность живого организма реагировать на внешнее воздействие изменением своих физико-химических и физиологических свойств.
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