(7 класс)Решите уравнение, пожалуйса(с объяснением) 1)2х=-4 2)4х=25-х 3)17+х=8 4)3(х+2)-2=х 5)3-х=4-(1-3х)

Алгебра
(7 класс)Решите уравнение, пожалуйса(с объяснением) 1)2х=-4 2)4х=25-х 3)17+х=8 4)3(х+2)-2=х 5)3-х=4-(1-3х)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x=2 2)x=5 3)-9 4)-2 5)0
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