Строение клетки спирогиры
Биология
Строение клетки спирогиры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело спирогиры — неветвящаяся нить, состоит из одного ряда цилиндрических клеток. Оболочкой каждой клетки является целлюлозная клеточная стенка, покрытая снаружи слизью. Большую часть клетки занимает вакуоль с клеточным соком. На цитоплазматических тяжах, проходящих через вакуоль, подвешено одно ядро. В каждой клетке имеется по одному и более спирально закрученных хлоропластов, напоминающих ленты, расположенные в пристеночном слое цитоплазмы. Вследствие большой величины клеток спирогиры, достигающей у некоторых её видов до 0,01 мм, вследствие ясности их строения, эта водоросль является одной из наиболее хорошо изученных и служит классическим объектом при изучении анатомии клетки водоросли.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Составте диалог про морковь на казахском. ВНИМАНИЕ!!!Стих нужно 4 строчки!Составлять диалог только казахам.Переводчики жутко кривые.По себе знаю.
Обществознание
Русский язык
Другие предметы