Составте диалог про морковь на казахском. ВНИМАНИЕ!!!Стих нужно 4 строчки!Составлять диалог только казахам.Переводчики жутко кривые.По себе знаю.

Қазақ тiлi
Составте диалог про морковь на казахском. ВНИМАНИЕ!!!Стих нужно 4 строчки!Составлять диалог только казахам.Переводчики жутко кривые.По себе знаю.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Күнде жеймін мен сәбіз Қарбыз сияқты тәп - тәтті Күнде күшті боп жүрем Осыған себеп мына сәбіз
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