Составте диалог про морковь на казахском. ВНИМАНИЕ!!!Стих нужно 4 строчки!Составлять диалог только казахам.Переводчики жутко кривые.По себе знаю.

Қазақ тiлi

Составте диалог про морковь на казахском. ВНИМАНИЕ!!!Стих нужно 4 строчки!Составлять диалог только казахам.Переводчики жутко кривые.По себе знаю.

Автор: Гость