Как пишется отэль ????????????????????????

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Как пишется отэль ????????????????????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишется отель!!!!!!!!!!!!!!
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