Постройте график функции y=3x+2 Можете плизи в тетрадке написать и фотку отправить !!!СРОЧНО
Алгебра
Постройте график функции y=3x+2 Можете плизи в тетрадке написать и фотку отправить !!!СРОЧНО
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