Напишите особенности эпителиальной, мышечной, соединительной(эритроцит, остеоци??) тканей! СРОЧНО! Пожааааалуйста! С:
Биология
Напишите особенности эпителиальной, мышечной, соединительной(эритроцит, остеоци??) тканей! СРОЧНО! Пожааааалуйста! С:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпителиальные ткани:их клетки тесно прилегают друг к другу, образуя пласт, межклеточного вещества очень мало; клетки обладают способностью к восстановлению (регенерации).
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