Как будет звучать предложение в косвеной речи на английском языке The whole team and the fans deserve it.
Алгебра
Как будет звучать предложение в косвеной речи на английском языке The whole team and the fans deserve it.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вся команда больейщики заслуживают
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