6кг яблок стоят 303 руб. Сколькостоит 36кг этихже яблок
Математика
6кг яблок стоят 303 руб. Сколькостоит 36кг этихже яблок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36:6=6 6×36=203 (36 кг яблок)
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