СОЧИНЕНИЕ "МИР МОИХ ИНТЕРЕСОВ" ИЛИ СОСТАВИТЬ ИЕРАРХИЮ. (МОИ ИНТЕРЕСЫ СЛУШАЮ МУЗЫКУ, УВЛЕКАЮСЬ СПОРТОМ, ЛЮБЛЮ ФУТБОЛ) ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обществознание
СОЧИНЕНИЕ "МИР МОИХ ИНТЕРЕСОВ" ИЛИ СОСТАВИТЬ ИЕРАРХИЮ. (МОИ ИНТЕРЕСЫ СЛУШАЮ МУЗЫКУ, УВЛЕКАЮСЬ СПОРТОМ, ЛЮБЛЮ ФУТБОЛ) ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План 1. Наше свободное время. 2. Я и мир моих интересов: а) любимое занятие – чтение; б) цветы – это радость и забота; в) мои любимые цветы. 3. Берегите и цените свое время. Быть занятым – значит быть счастливым. Т. Грэй, английский поэт У каждого человека есть свободное от учебы или работы время, которым он может распоряжаться по своему желанию. Правда, некоторые говорят, что у них вообще нет свободного времени. Танцы, секции, кружки, и даже на учебу времени не остается. А другие не знают, чем заняться, и бездумно сидят у компьютера или часами разговаривают с друзьями по телефону. Но всегда можно найти какое то интересное дело, чем то увлечься. Ведь сколько интересного вокруг! Главное – не лениться, заняться чем то по душе, тогда и жизнь станет интересней, и не будет возникать вопросов о том, как провести свое свободное время. Мир наших увлечений. Это огромный интересный мир. В нем отражается духовное богатство человека, широта его интересов, стремление к полному удовлетворению духовных потребностей. Многие говорят, что читать – это немодно и неинтересно. Вот компьютер – это круто. Действительно, компьютер, интернет – это любимое увлечение многих молодых людей, которое нередко перерастает в зависимость. Я тоже часто обращаюсь к компьютеру и понимаю, что в будущем без интернета и компьютера не обойтись. Но моим любимым увлечением было и остается чтение книг. Читая книгу, я, с одной стороны, отдыхаю. С другой стороны, узнаю много нового и интересного. Я люблю читать как русских, так и зарубежных писателей. С удовольствием читаю Гарсиа Маркеса. Моим любимым произведением является роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Если я не нахожу нужную мне книгу дома, в библиотеке или у знакомых, я обращаюсь к интернету. Но книга, которую читаешь, лежа на диване, кажется теплее. Ее можно полистать, подержать в руке, а если книга твоя, то можно сделать какие то пометки. Некоторым нравится читать электронную книгу. Но это, как говорят, дело вкуса. Иногда возникает вопрос: «Чтение – это хобби или труд?» Я считаю, что это и хобби, и в то же время труд. Ведь читая книгу, мы не только отдыхаем, но и работаем умственно, задумываемся над различными вопросами, поставленными в произведении. Любовь к книгам мне привили родители. Мы постоянно обсуждаем понравившиеся книги. Часто спорим, но зачастую приходим к какому то единому мнению. Много внимания в нашей семье уделяется поэзии. Наш любимый поэт – Юрий Визбор, первый бард, поющий поэт нашего времени. Его песни знают многие: их поют в студенческих общежитиях, у костра. Когда приходят в гости друзья родителей, мы тоже часто под гитару поем песни Юрия Визбора. Я люблю слушать разные песни – в зависимости от настроения. Говорят, музыка успокаивает человека, улучшает самочувствие, снимает стресс. Я с этим согласна. Но когда мне грустно или когда у меня прекрасное настроение, я обращаюсь к своим любимым цветам. Цветоводство в течение нескольких лет также является моим увлечением. Больше люблю комнатные растения. Они все такие разные. Каждый цветок индивидуален, как и человек, и требует к себе особого подхода и внимания. Я постоянно читаю литературу, связанную с комнатными растениями. Нередко обращаюсь к интернету. Как любитель цветовод могу с уверенностью утверждать: чтобы растения радовали нас своей красотой и цветением, нужно не только предоставить им все необходимое для роста и развития. Цветы нужно любить и постоянно ухаживать за ними. Со своими цветами я постоянно разговариваю, и они мне отвечают своей красотой. Кстати, удивительное открытие сделали представители английского Королевского общества садоводов. Их исследования показали, что общение с растениями влияет на их рост. Оказалось, что если разговаривать с цветами нежным, приятным, доброжелательным тоном, то они начинают расти быстрее. Причем, женский голос действует на рост растений лучше, чем мужской. Любимые мои цветы – это фикусы и кактусы. Фикус неприхотлив, любит хорошо освещенное место, но боится сквозняков. Летом предпочитает жить на балконе. Любит теплый душ. Как видите, он доставляет минимум хлопот, но если вы о нем будете заботиться, у вас прямо в квартире будет шикарное дерево. В последнее время среди любителей цветоводов все более популярными становятся кактусы. У меня в квартире уже целая коллекция кактусов. Мои растения расставлены не только на подоконниках. Хорошо они смотрятся на специальных полочках на стене возле окон. Также красиво выглядят в комнате вьющиеся растения, подвешенные перед окном в специально изготовленном кашпо, которое можно сплести из веревки или шнура.
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