СОЧИНЕНИЕ "МИР МОИХ ИНТЕРЕСОВ" ИЛИ СОСТАВИТЬ ИЕРАРХИЮ. (МОИ ИНТЕРЕСЫ СЛУШАЮ МУЗЫКУ, УВЛЕКАЮСЬ СПОРТОМ, ЛЮБЛЮ ФУТБОЛ) ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!

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План 1. Наше свободное время. 2. Я и мир моих интересов: а) любимое занятие – чтение; б) цветы – это радость и забота; в) мои любимые цветы. 3. Берегите и цените свое время. Быть занятым – значит быть счастливым. Т. Грэй, английский поэт У каждого человека есть свободное от учебы или работы время, которым он может распоряжаться по своему желанию. Правда, некоторые говорят, что у них вообще нет свободного времени. Танцы, секции, кружки, и даже на учебу времени не остается. А другие не знают, чем заняться, и бездумно сидят у компьютера или часами разговаривают с друзьями по телефону. Но всегда можно найти какое то интересное дело, чем то увлечься. Ведь сколько интересного вокруг! Главное – не лениться, заняться чем то по душе, тогда и жизнь станет интересней, и не будет возникать вопросов о том, как провести свое свободное время. Мир наших увлечений. Это огромный интересный мир. В нем отражается духовное богатство человека, широта его интересов, стремление к полному удовлетворению духовных потребностей. Многие говорят, что читать – это немодно и неинтересно. Вот компьютер – это круто. Действительно, компьютер, интернет – это любимое увлечение многих молодых людей, которое нередко перерастает в зависимость. Я тоже часто обращаюсь к компьютеру и понимаю, что в будущем без интернета и компьютера не обойтись. Но моим любимым увлечением было и остается чтение книг. Читая книгу, я, с одной стороны, отдыхаю. С другой стороны, узнаю много нового и интересного. Я люблю читать как русских, так и зарубежных писателей. С удовольствием читаю Гарсиа Маркеса. Моим любимым произведением является роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Если я не нахожу нужную мне книгу дома, в библиотеке или у знакомых, я обращаюсь к интернету. Но книга, которую читаешь, лежа на диване, кажется теплее. Ее можно полистать, подержать в руке, а если книга твоя, то можно сделать какие то пометки. Некоторым нравится читать электронную книгу. Но это, как говорят, дело вкуса. Иногда возникает вопрос: «Чтение – это хобби или труд?» Я считаю, что это и хобби, и в то же время труд. Ведь читая книгу, мы не только отдыхаем, но и работаем умственно, задумываемся над различными вопросами, поставленными в произведении. Любовь к книгам мне привили родители. Мы постоянно обсуждаем понравившиеся книги. Часто спорим, но зачастую приходим к какому то единому мнению. Много внимания в нашей семье уделяется поэзии. Наш любимый поэт – Юрий Визбор, первый бард, поющий поэт нашего времени. Его песни знают многие: их поют в студенческих общежитиях, у костра. Когда приходят в гости друзья родителей, мы тоже часто под гитару поем песни Юрия Визбора. Я люблю слушать разные песни – в зависимости от настроения. Говорят, музыка успокаивает человека, улучшает самочувствие, снимает стресс. Я с этим согласна. Но когда мне грустно или когда у меня прекрасное настроение, я обращаюсь к своим любимым цветам. Цветоводство в течение нескольких лет также является моим увлечением. Больше люблю комнатные растения. Они все такие разные. Каждый цветок индивидуален, как и человек, и требует к себе особого подхода и внимания. Я постоянно читаю литературу, связанную с комнатными растениями. Нередко обращаюсь к интернету. Как любитель цветовод могу с уверенностью утверждать: чтобы растения радовали нас своей красотой и цветением, нужно не только предоставить им все необходимое для роста и развития. Цветы нужно любить и постоянно ухаживать за ними. Со своими цветами я постоянно разговариваю, и они мне отвечают своей красотой. Кстати, удивительное открытие сделали представители английского Королевского общества садоводов. Их исследования показали, что общение с растениями влияет на их рост. Оказалось, что если разговаривать с цветами нежным, приятным, доброжелательным тоном, то они начинают расти быстрее. Причем, женский голос действует на рост растений лучше, чем мужской. Любимые мои цветы – это фикусы и кактусы. Фикус неприхотлив, любит хорошо освещенное место, но боится сквозняков. Летом предпочитает жить на балконе. Любит теплый душ. Как видите, он доставляет минимум хлопот, но если вы о нем будете заботиться, у вас прямо в квартире будет шикарное дерево. В последнее время среди любителей цветоводов все более популярными становятся кактусы. У меня в квартире уже целая коллекция кактусов. Мои растения расставлены не только на подоконниках. Хорошо они смотрятся на специальных полочках на стене возле окон. Также красиво выглядят в комнате вьющиеся растения, подвешенные перед окном в специально изготовленном кашпо, которое можно сплести из веревки или шнура.